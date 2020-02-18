新北市警察局三重分局重陽派出所今(18)喬遷落成，市長侯友宜到場主持典禮時表示，重陽所轄區有近5萬位市民，一定要服務到位，交通整頓好、治安更穩定，另三重分局也指出，重陽所舊址為租賃民宅成立，每年租金高達456萬，如今在市府及議會支持下，興建全新廳舍，將可提供民眾更優質的洽公環境。

侯友宜指出，重陽派出所民國98年成立以來，一直沒有好的廳舍，感謝當地民意代表滿滿的支持，在集賢環保公園角落蓋了300多坪的重陽派出所，照顧三重市民，「所以重陽派出所24個員警，大家一起加油，守護三重、守護新北市。」

三重分局指出，重陽派出所舊址為租賃民宅成立，每月租金38萬元，經市府及警察局積極爭取預算及用地後，全新的廳舍已興建完工，新址位於三重區五華街369號，為地上3層之建築，面積達370.53坪，可有效紓解辦公空間不足問題，提供更乾淨、明亮的環境。

分局長王文澤表示，重陽所除以嶄新、前衛的硬體提供民眾優質的洽公環境外，員警將提供更有效率的警政服務品質，積極打擊轄內所有不法，維護市民安全，讓民眾安居樂業。

(中時 )