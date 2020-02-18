◎2月20日起 買口罩新規上路

行政院長蘇貞昌今天在LINE官網表示，2月20日起，12歲以下可以購買的兒童口罩從每次二片增加為四片，每間藥房、衛生所每天的兒童口罩配額也從50片提升為200片。可以買的人次加倍，買的量加倍。

◎金溥聰別鬧了！ 藍營人士籲放下恩怨

無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，因不符合程序正當性，引發台北市議員徐巧芯、前國民黨祕書長金溥聰等人公開質疑。對此，國民黨青工總會長林杏兒、中央委員陳茂嘉今率青年代表，力勸黨國大老們拉高格局，不要對內動刀，對外解除武裝，放過國民黨，「別鬧了，把國民黨還給下一代青年朋友」。記者會地點選在國民黨媒體室，林杏兒解釋，這並非中央背書，而是代表另一派青年朋友的聲音。

◎喝雞尾酒被炒 副機師告贏華航

黃姓副機師4年前與美國飛行教練餐敘時敬酒，喝了1杯雞尾酒遭華航開除，他不服提告，最高法院維持歷審判決，認定黃男喝雞尾酒1杯未達酗酒程度，也不是執行任務時喝酒，華航不符合最後手段性原則，判決僱傭關係存在、華航須從2016年起給付黃男薪資確定。

◎200萬捐了 486先生：國家自己救

新冠肺炎升溫，全球各地疫情拉警報，向來關切時事議題的486先生，日前表示願捐200萬請政府接回鑽石公主號上的國人，今天他在臉書PO出匯款單，宣布捐出200萬元，希望以身作則給「陳指揮官等人添些子彈」。

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(中時電子報)