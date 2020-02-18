台灣彩券公司今（18）日推出2款全新刮刮樂「媽祖保庇」及「幸福肥」。其中「媽祖保庇」共5個頭獎200萬元、還有超過12萬個1,000元（含）以上的獎項，讓民眾在玩刮刮樂時也彷彿一起參與媽祖遶境！

媽祖遶境是台灣相當重要的民俗慶典，每年元宵節後到農曆三月廿三日媽祖生日之間於各地舉辦，從起駕、各地駐駕到回鑾安座，全程都是受到關注的話題，是許多民眾每年都要參與的盛事，堪稱是台灣最大的徒步活動。台灣彩券也推「媽祖保庇」刮刮樂，每張售價200元，頭獎200萬元共有5個，總中獎率34.09％。

除了「媽祖保庇」刮刮樂之外，台灣彩券也推出全新刮刮樂「幸福肥」，每張售價100元，最高獎金30萬元共有4個。票面設計以可愛討喜的小胖子為主角，圓滾滾的身材搭配開心大笑的表情，總中獎率33.01％，不僅適合想要嘗鮮、試手氣的民眾，也很適合正沉浸在幸福中的情侶們，體驗幸福滿溢、好運旺旺的刮獎趣味！

(工商 )