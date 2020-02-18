受到新冠肺炎疫情的影響，大陸在1月就有6千萬人受到封城與半封城的影響，為防堵疫情擴散，在家上班成了大規模遠距工作成效的試驗者。

大陸國家主席習近平喊話要恢復經濟，企業主也飽受經濟壓力，更別說可能面臨超過620億美元的經濟損失，但為了員工健康和避免接觸導致疫情擴散，騰訊、阿里巴巴和微軟等科技公司均表示，未來一至兩周員工將在家上班。但遠端工作和工作型態有關，員工只需電腦和網路就能開工，工廠員工就沒這麼幸運，復工使健康面臨風險，因此必須有測量體溫和消毒雙手等配套措施。

其實遠端上班在歐美許多國家已行之有年，主要是讓有育嬰需求的父母，能夠增加上班的彈性來照顧小孩，但中國是全家人均被隔離，若是小孩在一旁吵鬧，可能也會影響父母上班的效率。

除了大陸，新加坡、香港和澳門也要求公務員遠端工作，學校老師透過視訊教學，只有警消和醫療等提供緊急救護的人員，仍須出門工作。

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(中時電子報)