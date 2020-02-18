做惡夢對很多人來說是非常痛苦的一件事，對專家來說，如何不做惡夢，其實有解。

睡眠分成「快速動眼期」及「非快速動眼」兩個階段，做夢主要集中在快速動眼期，這時候，腦部依然在工作，常常許多人就會夢到在空中飛等不尋常的夢境。

但做惡夢的原因可能是心理創作或壓力，或是因為特定藥物影起的睡眠障礙，約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院神經學副教授、睡眠障礙專門研究者薩拉斯（Richelle Solace）則認為，惡夢是非常複雜的，根據過去10年來的研究，可以用「清醒夢」的方式，解決惡夢的困擾。

清醒夢是在意識清醒的時候所作的夢，做夢者在睡眠狀態下，但保持著意識清醒，白日夢則是做夢者清醒狀態下的幻想或冥想，清醒夢的做夢者，部分人擁有與清醒狀態時相同的思考及記憶能力，甚至讓夢境中的感覺與現實世界相同。

所以只要在做惡夢時，告訴自己「這些都是假的，現實生活不會發生」，腦中就會告訴自己「身體並不會受到危險」，甚至有部分人讓惡夢變成快樂的夢。

研究團隊還在想辦法，要提高出現受驗者做清醒夢的比例，不過薩拉斯也提出警告，若是惡夢影響睡眠、甚至會產生自殘行為的話，務必現在就去看醫生。

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(中時電子報)