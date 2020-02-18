小鼠的眼鏡被強硬拔下，已經是4年來第4起破壞事件，民眾公德心有待加強。（莊曜聰攝）

台南市政府文化局打造新營美術園區，2016年請來插畫家「不二良」設置公共藝術「童年狂想曲」，造型造勢各異的小鼠很受歡迎，成為在地的遊憩景點，今年是鼠年，沒想到日前這些小鼠慘遭毒手，有4隻小鼠遭人強拔眼鏡還帶走，新營警方循線追查，逮到3名高中生，訊後依竊盜罪嫌函送，還得賠償3萬多元損失，公德心實在有待加強。

新營警分局民治派出所在大年初三時接獲民眾舉報，看到數位不明人士攀爬在裝置藝術上，還拔掉小鼠眼鏡，動作粗魯，警方立刻調閱監視器搜索可疑人車，在2個小時內就找到3名「凶手」。

據了解，這3名高中生從桃園到台南鹽水訪友，跑到美術園區遊玩，攀爬裝置藝術大紅椅，不慎把其中一隻小鼠的眼鏡掰斷，因為害怕被發現，竟然一不做二不休，把周邊其他3隻小鼠眼鏡一併拆下帶走，以為神不知鬼不覺，沒想到還沒回家就被警方查獲，被依毀損公物及竊盜罪嫌移送，悔不當初。

新營美術園區的小鼠共有19隻，是拍照跟打卡的熱門景點，但也多災多難，當初一開放隔天就被民眾破壞，目前為止已經發生4次毀損事件，文化局花費不少經費修繕；民治派出所所長吳建華呼籲，民眾欣賞藝術品應發揮公德心，勿任意破壞藝術作品或相關設施，以免觸法。

(中時 )