國民黨欲恢復無黨籍立委傅崐萁黨籍案，引發前國民黨祕書長金溥聰公開質疑，直指傅崐萁爭議多，最大的就是炒股案，還形容「人在體弱時受病毒侵入易臥床」。對此，中央委員陳茂嘉今天反嗆，依據公職人員選罷法，如今為官司纏鬥的前總統馬英九，金溥聰也要請馬英九先解除國民黨黨籍。

國民黨中常會5日通過恢復傅崐萁黨籍案，引發台北市議員徐巧芯與前國民黨祕書長金溥聰強烈反彈，徐巧芯在臉書發文列舉傅崐萁於2018年9月12日涉及炒作「合機炒股案」，去年刑滿出獄，以及傅在2011年4月29日涉與太太徐臻蔚假離婚案，金溥聰上午在廣播節目上也說，傅崐萁爭議很多，最大的就是炒股案，還要大家去看起訴書。

對此，國民黨中央委員陳茂嘉替傅崐萁緩頰，指不管是國民黨或民進黨的排黑條款，傅崐萁都不在此條款規範的範疇內，他還說，若依據公職人員選罷法，正在打官司的前總統馬英九，金溥聰也要請馬先解除國民黨的黨籍。

對於金溥聰形容「人（國民黨）在體弱時受病毒（傅崐萁）侵入，很容易臥床」，國民黨青工總會長林杏兒說，假使金溥聰與徐巧芯等人繼續鬧下去，國民黨才會真的愈來愈虛弱，因為現在外界都在看國民黨笑話，如此一來，黨員恐會漸漸離開國民黨，「是他們讓我們虛弱」。陳茂嘉說，國民黨過去家大業大，到底誰才寄生國民黨，需要好好思考。

(中時 )