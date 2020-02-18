台北市中山警分局集體貪污案，中山一派出所前所長林崇成偵審期間曾被羈押禁見，目前則仍被限制出境。林去年獲判無罪，他聲請解除限制出境，但因本案檢方已上訴，台北地院為確保訴訟進行，仍裁定林崇成明起限制出境8個月。

至於同案被告紀炳場、陳宏洲、馬國棟、顏子恩、侯朝斌、吳翊銘、巫蕙玲、黃榮賢、莊琦良等9人，北院也裁定限制出境。

台北地院去年12月6日審結中山警分局集體貪污案，包含林崇成在內的3位前所長，的因證據不足均獲判無罪，其餘員警則都遭依貪污罪重判8至16年不等。

林崇成偵審期間曾被羈押禁見，後改以100萬元交保並限制出境，他獲判無罪後聲請解除限制出境，主張檢察官雖提起上訴，但上訴理由只有「無罪判決違背經驗、論理法則」，偵審期間他完全配合，也遵期向派出所報到，沒有逃亡之虞。

但法官認為，訴訟程序為動態進行，林若在後續審理發現不利情形，仍有可能潛逃不歸，影響審判進行，因此認定仍有限制出境的理由及必要，仍裁定明起限制出境8個月，直至今年10月18日止。

(中時 )