木業公司緊急向合作廠商發出通告指出「本公司因有員工家屬武漢肺炎確診病例，全體員工須自主隔離至3／1......」。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

因員工家屬確診新冠肺炎而停工的木業公司要求全體員工自主隔離，預定停工至3月1日，大門深鎖已無人員出入。（王文吉攝）

清潔隊員穿著全套防護衣，並配戴防毒面具，針對廠區周邊及鄰近廠房噴灑漂白水。（王文吉攝）

台灣首例新冠肺炎死亡個案爆出非同住的外甥女婿也確診感染，疑在過年家族聚會時染病。外傳中鏢的外甥女婿家住台中，並在台中的醫院接受隔離治療，且台中一家木業公司昨緊急向合作廠商發出通告指出「本公司因有員工家屬武漢肺炎確診病例，全體員工須自主隔離至3／1......」對此台中市衛生局長曾梓展不願證實，僅表示相關疫情由中央統一說明。

因員工家屬確診新冠肺炎而停工的木業公司位於台中偏僻農路內，記者上午前往查看，大門深鎖已無人員出入。據了解，該公司員工約有20餘人，附近工廠人員戴著口罩表示，因行業別不同，平時鮮少接觸，今天才知道他們全廠員工自主隔離。

上午11時環保局派出當地清潔隊消毒車前往消毒，清潔隊員穿著全套防護衣，並配戴防毒面具，針對廠區周邊及鄰近廠房噴灑漂白水，消毒過程前後約40分鐘。清潔隊長指出，上午接獲疫情指揮中心通知針對廠區外進行消毒，廠區未獲准進入，且無員工進入。

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(中時 )