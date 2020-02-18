自動化產業在美中貿易戰趨緩，有利於客戶需求回溫，疫情雖有短期影響，但目前觀察庫存仍足夠因應，整體產業循環平穩向上，自動化族群在亞德客-KY(1590)今天創下2018年6月以來新高帶動下，上銀(2049)、直得(1597)、全球傳動(4540)相較大盤都呈現逆勢上揚。

近日日本工具機大廠SMC、THK陸續公布最新財報，如預期受美中貿易戰影響，業績都是呈現雙位數大幅衰退，產業表現低迷。不過，SMC工具機訂單依舊不佳，但北美汽車和半導體客戶需求正在回溫；THK新接訂單正在提升，日本國內市場部分，去年第4季訂單季增2.9％，年減幅度下降縮小至17.9％，大陸業務去年第4季同樣季增3％，年增25.5％，來自台灣也是逐漸提高。財新採購經理人指數繼在2019年11月達到高後，2020年1月也維持在51.1不變，顯示自動化產業受貿易戰影響逐漸去化。

對於新冠疫情影響，各大廠產線陸續復工，日廠看法與亞德客類似，庫存量足夠支應客戶重啟生產線後的需求。景氣最糟的時期已告一段落，法人對於自動化產業今年偏樂觀看待。

亞德客今天來到549元，創波段新高，漲幅達3％；上銀漲幅一度達3.7％，上周一以來漲幅接近3％；直得重回百元價位，漲幅8.7％，從2月初以來漲幅已超過3成；全球傳動漲幅7.9％，重新站上所均線。

(時報資訊)