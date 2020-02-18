大陸各地陸續復工，上下游零組件供應鏈卻罕見未出現復工後急於缺料搶料情況，據多家上下游零組件廠表示，由於農曆年前各廠多已因應農曆年假多增加一到兩週零組件庫存，目前為淡季，且各產業上下游普遍復工率僅約20%到30%，即使2月底復工率可達50%左右，零組件庫存多足以支應3月生產，是否有漲價空間？各產業多家廠商強調「目前是共體時艱，沒想過要漲價」。

大陸新冠肺炎疫情在農曆年前大爆發，為控制疫情，大陸各地多祭出史上最嚴厲的人員及車輛管制措施，各地區農曆年後廠區復工日均延至2月10日以後，並採取由各地方政府實地查核後發給核准函方可復工，且增加員工人數亦需經過報備審查，以避免復工後群聚感染，一連串的管控措施，讓大陸各地上下游廠商自2月10日陸續復工後，平均復工率僅約20%到30%，原本市場預期，在大陸全面復工後，將會出現零組件缺料搶料情況，不過，各產業多家上下游零組件大小廠商多表示，目前沒有什麼缺料搶料情況。

據多家上下游零組件廠表示，由於農曆年前大家都因返工農曆年後返工時間較久，多已增加一到兩週零組件庫存，目前為淡季，且在各地方政府防疫為最高原則下，上下游各產業普遍復工率僅約20%到30%，最順利狀況是2月底平均復工率能達40%到50%，原本可以支應的一個月左右的材料庫存估計可以多做半個月左右，上下游狀況都差不多，加上大陸市場銷售全面停擺，終端需求遭到重創，客戶是否會調整訂單仍待大陸全面復工後才會明朗，所以大家都不想多備料，頂多就詢問上游供應商及下游客戶復工狀況，計算出貨排程，目前大陸地區除了民生必需品外，沒有聽到什麼缺料搶料情況，即使是此次受創嚴重、為電子產業之母的PCB產業，無論是上游的銅箔基板，或是下游廠商都說，「沒有任何搶料及漲價空間」。

多家廠商強調，此次大陸疫情對整體產業衝擊很大，大家共同想法是協助供應鏈恢復，即使是最缺的復工必備品—口罩，大家也都互相支援，目前是共體時艱的時候，就算是只有我一家可以做出來、有條件漲價的產品，此時也不會漲價，不會在此時落井下石。

(時報資訊)