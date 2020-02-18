先溝通！蘇貞昌拜會國民黨立院黨團 13:032020/02/18 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌（右）等人18日到立法院拜會國民黨立院黨團總召林為洲（右二）、書記長蔣萬安（左二）及首席副書記長林奕華（左），爭取國民黨團支持紓困特別條例。（圖文／劉宗龍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌（中）等人18日到立法院拜會國民黨立院黨團總召林為洲（左三）、書記長蔣萬安（左二）及首席副書記長林奕華（左），爭取國民黨團支持紓困特別條例。（圖文／劉宗龍） 行政院長蘇貞昌（右二）、副院長陳其邁（右）等人18日到立法院拜會國民黨立院黨團總召林為洲（左二）、書記長蔣萬安（左）及首席副書記長林奕華，爭取國民黨團支持紓困特別條例。（圖文／劉宗龍） 開議前先溝通！行政院長蘇貞昌等人18日到立法院拜會國民黨立院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安及首席副書記長林奕華，爭取國民黨團支持紓困特別條例。(圖文／劉宗龍) (中時 ) #黨團 #紓困 #民黨立院黨團 #立院 #條例 也許您會感興趣 推薦閱讀 機場航空業苦撐 交通部提紓困方案 13:062020/02/14 生活 林佳龍赴桃機打氣 紓困補助無門檻 17:302020/02/14 政治 本屆立院訂21日開議 將處理防疫事宜及發表加入WHO聲明 18:332020/02/14 政治 疫情傷陸經濟 穩仍是重點 04:092020/02/15 焦點新聞 600億雨露均霑 振興抵用券擬擴大範圍 04:092020/02/15 財經要聞 朝野有共識 紓困條例 最快25日三讀 04:092020/02/15 財經要聞 農業金庫推低利 助中小企抗疫 04:102020/02/15 金融．稅務 振興抵用券 使用範圍及經費擴大 04:102020/02/15 生活新聞 工總：電子業3月初恐斷鏈 04:092020/02/16 財經要聞 觀光紓困納民宿 地方爭取專款補助 04:102020/02/18 生活新聞 政治熱門新聞 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 - 政治 罷韓團體送這4字給神明 命理師急喊母湯 - 政治 罷韓會不會成功？黃暐瀚爆「天險」 - 政治 罷韓邁向三階 文山伯宣布退黨 韓粉一句話怒批！ - 政治 她回來了！網友淚喊：立委史上最大遺珠… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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