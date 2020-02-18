行政院長蘇貞昌（中）等人18日到立法院拜會國民黨立院黨團總召林為洲（左三）、書記長蔣萬安（左二）及首席副書記長林奕華（左），爭取國民黨團支持紓困特別條例。（圖文／劉宗龍）

行政院長蘇貞昌（右二）、副院長陳其邁（右）等人18日到立法院拜會國民黨立院黨團總召林為洲（左二）、書記長蔣萬安（左）及首席副書記長林奕華，爭取國民黨團支持紓困特別條例。（圖文／劉宗龍）

開議前先溝通！行政院長蘇貞昌等人18日到立法院拜會國民黨立院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安及首席副書記長林奕華，爭取國民黨團支持紓困特別條例。(圖文／劉宗龍)

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