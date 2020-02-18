BMW設在瀋陽的全球最大生產基地17日正式復工，近2萬名員工（包括廠內供應商合作企業員工）按計劃返回工作崗位，兩座整車間近期將全面恢復正常生產。

新華社報導，在合資夥伴華晨集團以及瀋陽市政府幫助下，BMW已儲備了一定數量的口罩及相關防護物資，保障員工需要，而BMW瀋陽基地17日正式復工，

報導稱，工廠門口設有自動測溫設備和相關消毒用品，員工餐廳採取分時分區就餐安排，餐桌之間均設置了透明隔離板，防止員工近距離就餐接觸。

華晨寶馬技術及生產高級副總裁戴賀軒表示，在危急情況下，當地政府為企業的物流、員工班車運輸以及新項目建設提供了一整套專項支持措施，確保復工順利推進。

近年來，BMW在瀋陽投資已超過人民幣520億元，建成兩座整車工廠、一個動力總成工廠和一個研發中心，整車年產能超過50萬輛。瀋陽已成為BMW全球最大生產基地。

(工商 )