鴻海創辦人郭台銘出手大投資有新動作，1月向3家銀行設質大筆鴻海股票，總計共43.6萬張，預估質借取得金額超過200多億元，據了解，新的投資與他去年12月聖誕節假期到美國參訪提出擘劃台灣下一張科技藍圖計畫有關。

根據公開資訊觀測站最新資料，郭台銘今年1月20日向國泰世華、中信銀、台新銀等三家銀行質押持股共43.6萬張，其中以中信銀的一筆22.3萬張最多，其次是台新銀一筆14.3萬張，國泰世華一筆為7萬張。以當天鴻海收盤價92.3元計算，總金額高達402.4億元，若以銀行質借6成的行情看，郭台銘可以拿到240多億元。

近幾年，郭台銘質設鴻海股票，之後都會有大投資，如2016年投資夏普質質17萬張、2017年投資日本堺工廠（SDP）設質43萬張等，這次43.6萬張最近年來最大一筆張數。

就在向銀行設質鴻海股票2天後，郭台銘在鴻海一年一度的鴻海愛心嘉年華上就透露，下一步將專注在成立大型的創投基金，投資未來科技方面，據了解，郭台銘正在一步一步推動心中規劃的那張科技上圖設計。

由開資訊觀測站1月份資料來看，郭台銘目前仍是鴻海最大的股東，持股133.79萬張股票，股票設質比例為64.28％，這次新增設質後，比例拉高到83.71％。

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(中時電子報)