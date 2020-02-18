寒流來襲，今(18)日清晨達10度低溫，桃園平鎮一名7旬老翁，趁著家人熟睡，搭車獨自前往醫院等待門診，因門診時間未到，老翁於門口等待開門，幾名員警見老翁於長椅上發抖，溫暖自掏腰包買熱飲供老翁暖身，並利用人臉辨識系統尋及家屬，協助老翁平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區山仔頂的徐姓老翁，因長期化療身體不適，今日清晨，趁著家人還在熟睡，搭著車獨自前往聯新醫院，惟門診時間未到，所以一個人坐在院外長椅等候，但因清晨低溫僅有10度，老翁頂著刺骨寒風，全身直打哆嗦。

警員吳曉玲、葉俊廷及陳俐安巡邏經過，見老翁臉色發白，恐有失溫危險，自掏腰包購買早餐及熱飲供老翁暖身，員警詢問狀況，老翁語焉不詳，完全無法表達詞意，員警見狀只能先將老翁帶回勤務駐所安置。

員警利用人臉辨識系統，查出老翁的相關資料，聯繫上家人。老翁的兒子接到通知趕到派出所，看到父親平安無恙，並向警方頻頻道謝，兒子表示，父親身體狀況不佳，卻趁著家人不注意外出，還好警方及時協助及照料，不然後果不堪設想。

(中時 )