開學在即，新冠肺炎疫情仍未停歇，新北市議員江怡臻、陳偉杰18日邀集教育局單位舉行校園防疫協調會，江怡臻要求教育局對未來可能發生的停課問題提出SOP；教育局主秘歐人豪表示，若因學生隔離人數太多導致課程無法進行，將找家長協調停課與否，針對被隔離學生，校方也已準備好線上補救教學資料，若偏鄉學生則有專屬的課程內容送到府，學習不中斷。

「有點棘手」歐人豪坦言，目前若有確診病案，或有相關接觸史，依規定必須要居家隔離或檢疫，但現在因有社團資源班，或是補救教學，每次上課的學生不一定都是來自同個班級，若班上學生停課太多，仍需要再找家長討論，又或者科任老師感染，可能影響的班級數等，目前都仍要研議。

歐人豪說，但若學生因故隔離無法上課，目前都已準備好數位補課內容，目前教學資源網站都有，校方也做了懶人包，所有課程內容與複習都沒有問題，若沒有全班停課，也有針對特別單元的拍攝或是直播內容，若偏鄉地區數位沒有那麼完整，也會派員將資料送往學生家中， 提供學生使用。

(中時 )