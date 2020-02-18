去年房市交易轉熱，建物買賣移轉棟數重回30萬棟創五年新高，土地買賣移轉件數55.2萬件、年增7.8%也同步創高，不過因為房地價格高漲，壓縮了土地購買面積，去年全台土地買賣移轉面積7,715萬坪、年減6.1%，較前年短少了505萬坪，相當於64個大安森林公園的面積。

雖然房市回溫，各類型房產交易擴量，但雙北市土地買賣移轉面積卻縮水不小。根據內政部統計顯示，去年台北市土地買賣移轉143.7萬坪、年減24.8%；新北市土地買賣移轉1,535萬坪、年減34.2%，不過台北外各都土地移轉面積多持平或擴增，其中以高雄增加42.8%為最多。

土地移轉包含了房屋建物所擁有的土地及沒有房房建物的素地，大致與建物買移轉棟數相同，呈現同步增溫、北溫中南熱的趨勢。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，建商及大型企業等投資者加碼購置不動產，且台商回流進行產業鏈配置，且先前因住宅市場緊縮，投資目標轉向工業用地、廠辦等大型土地面積物件，由於熱錢不斷湧進，自用需求也高，讓土地價格一路攀升，交易量持續增加，但相同預算下，能買進的土地面積愈來愈小，尤其以雙北市最為明顯。

不過雙北市以外的中南部都會區土地交易面積則多有擴增，如高雄增加了42.8%、桃園增加了29.5%、台南增加了9.7%，郎美囡表示，市場回溫帶動交易量大幅增加，尤其低價、議題強勁的區域備受矚目，桃園、台南、高雄受重劃區及各類型發展特區帶動，且價格相對較低，相同預算下買方能購置的面積大，更能吸引大面積需求的買方，土地交易件數及交易面積都有顯著攀升。

(工商 )