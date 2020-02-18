台中市陳姓碩士生去年底在通訊軟體上，購買5公克2級毒品「迷幻香菇」籽粒，在家設置無菌室種植蕈株，也因此遭新北市刑警大隊盯上，警方經過2個月跟監調查，12日下午趁他外出時將他逮捕，更在其家中阿限培養中的蕈株3瓶，以及培養箱等器材，訊後依毒品罪嫌移送法辦。

據了解，迷幻香菇常出現在國外夜店或私人派對上，食用後會影響中樞神經，讓人感覺肌肉放鬆並產生迷幻感，也會出現噁心、嘔吐、嗜睡等副作用，過量攝取有致死風險，被列為二級毒品。

陳姓男子卻於去年底，在通訊軟體Telegram上購買迷幻香菇的籽粒，並設定於超商取貨，更在家中設置無菌室種植，警方則調查跟監他2個月，趁他12日外出時將他逮捕，並在其家中查獲蕈3瓶，以及培養箱、真珠石、石膏等素材，訊後依毒品罪移送法辦，警方也將繼續往上溯源。

更多 CTWANT 報導

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時電子報)