愛爾蘭海岸防衛隊說，風暴丹尼斯（Storm Dennis）週末橫掃愛爾蘭，在海上漂泊17個月的無人「幽靈船」阿塔號（MV Alta）在驚滔駭浪中沖上愛爾蘭南部海岸。

這艘77公尺長的貨船目前擱淺在愛爾蘭第2大城科克（Cork）附近的貝利卡登村（Ballycotton）海邊岩石間，結束了長達一年多的海上漂流記。

阿塔號2018年9月從希臘前往海地途中在大西洋故障後，展開一場冒險之旅。海上漂流20天後在百慕達（Bermuda）東南方2220公里處現蹤，美國海岸防衛隊巡邏艇救起船上10名船員。

美國海岸防衛隊當時表示，正在與這艘懸掛坦尚尼亞國旗的阿塔號船東合作，安排拖船回岸，然而這艘船隻後來行蹤成謎。

國際船舶動態定位網站FleetMon.com援引船東的話報導，在營救過程中，阿塔號在蓋亞那兩度遭劫持。

英國皇家海軍（British Royal Navy）冰區巡邏艦保護者號（HMS Protector）2019年8月最後一次在大西洋中部發現船齡44年的阿塔號蹤影。

保護者號的推特帳號推文說：「我們接近這艘船隻，企圖取得聯繫並提供協助，但無人回應。」

丹尼斯風暴週末挾帶豪雨和時速高達110公里的強風襲擊愛爾蘭，阿塔號被困在海邊岩石間，為長達17個月的海上漂流旅程劃下句點。

愛爾蘭海岸防衛隊說，當局昨天派救援直升機赴現場勘查，但沒發現船上有人。

科克郡議會（Cork County Council）今天表示，阿塔號所在處周邊沒有漏油汙染的跡象，承包商也會在明天退潮時登船展開進一步評估。

(中央社)