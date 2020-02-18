罷韓第二階段連署已超過30萬，目前往40萬份邁進。對此，名嘴范世平就建議，如果最後罷韓連署超過40萬份，他建議高雄市長韓國瑜就自行辭職，至少可以置死地而後生。有韓營要角也持相同觀點，認為韓應該請辭。

范世平在政論節目《新聞面對面》上表示，韓國瑜現在很努力在市政上面，可是給人感覺好像是「看守市長」的感覺，等著罷免那天的到來。韓國瑜可能想著他越低調越好，可是現在看來這招沒有效果，然後國民黨全黨也好像在作壁上觀，幫忙似乎只是「口惠而實不至」。

范世平再指出，總統蔡英文在高雄拿到破百萬票，罷免韓國瑜的人數只要57萬票，等於說只要蔡英文一半的人數就可以罷免。而且韓國瑜拿到市長票數是89萬，但是總統只有61萬票，足足少了28萬票，這次罷免行動只要支持蔡英文和曾經投給韓國瑜後來反悔的高雄市民出來投票，成功機率是非常高的。

范世平認為，如果最後連署有超過40萬以上的話，他建議韓國瑜就辭了市長。至少還有機會置之死地而後生，畢竟被罷免掉對韓而言是非常殘忍的一件事。

《新新聞》也引述韓營要角的話，認為罷免機率很高，與其被罷免不如自己主動辭市長。即使韓國瑜最後真的沒罷免成功，可要是贊成同意罷免票數超過50萬，韓執政的正當性也全然盡失。

(中時電子報)