台北市警局偵查佐郭仲文2012年起投資北市的脫衣陪酒酒店，洩漏警察臨檢勤務的訊息給業者，他還提供賭博場所聚眾賭博，士林地院依貪汙等罪將他判刑9年6月，其中1年半部分可易科罰金，高院改判刑6年，另判1年6月部分可易科罰金。

法官認為，郭男共同投資色情酒店及經營賭博場所，收受不法利益，洩漏其職務上應嚴守之秘密，嚴重損害公務員清廉認真之信譽，且影響全國大多數競競業業、維護社會治安之警察人員形象，讓警察人員遭受負面評價，甚至造成對警察人員與司法之不信任感。

(中時 )