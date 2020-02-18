警察插股脫衣秀舞酒店 判刑7年半 12:402020/02/18 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市警局偵查佐郭仲文2012年起投資北市的脫衣陪酒酒店，洩漏警察臨檢勤務的訊息給業者，他還提供賭博場所聚眾賭博，士林地院依貪汙等罪將他判刑9年6月，其中1年半部分可易科罰金，高院改判刑6年，另判1年6月部分可易科罰金。 法官認為，郭男共同投資色情酒店及經營賭博場所，收受不法利益，洩漏其職務上應嚴守之秘密，嚴重損害公務員清廉認真之信譽，且影響全國大多數競競業業、維護社會治安之警察人員形象，讓警察人員遭受負面評價，甚至造成對警察人員與司法之不信任感。 (中時 ) #警察 #酒店 #判刑 #賭博 #警察人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 晉級五星級 台南大員皇冠假日酒店新總經理上任 17:452020/02/14 生活 士林萬麗酒店推春遊回饋住房專案 22:222020/02/14 財經 裕元花園酒店內外兼修 防疫不馬虎 04:092020/02/16 產業．科技 收工程回扣還賄選 前大埤鄉長撤職 10:062020/02/16 社會 《產業》台南大員皇冠假日酒店，陳裕仁接任總經理 07:442020/02/17 財經 受疫情衝擊 台南市大飯店力推外送因應 15:072020/02/17 生活 士官邀女開小差 退伍同袍連續恐嚇20次再遭判刑 14:432020/02/17 社會 「大創」非法進口日核商品 課長判刑拘提前副總 18:362020/02/17 社會 開槍射擊直播站鐵門7槍 淡水男遭判刑3年8月 19:052020/02/17 社會 高市犯罪穩定降低 韓勉警察與眷屬 04:102020/02/18 地方新聞 社會熱門新聞 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工20餘人自主隔離 - 社會 全台摩鐵滾床單？人妻戰小王給老公戴綠帽 曝「有報復快感」 - 社會 男友長得像妹妹 女大生帶他見家人 爸爸自首了 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 主管女友有怪癖 同床必定操槍到天亮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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