行政院長蘇貞昌今（18）日上午拜會立法院長游錫堃，爭取支持政院版新冠肺炎防疫紓困條例與特別預算。蘇貞昌表示，針對疫情對人或產業的衝擊，都有相關對應措施，將秉持最快速有效的態度，讓各行各業都能雨露均霑、獲得周到周延的照顧。

針對疫情可能導致企業放無薪假、民眾請防疫照顧假，行政院是否真對企業或員工有配套減稅措施，蘇貞昌表示，現在以防疫最優先，依疫情而受困就紓困，且除了紓困外還要振興，面對疫情造成的各項衝擊，無論是對人或產業都有相對應措施。

蘇貞昌指出，未來除了在紓困條例中有擘畫方向跟態度，針對預算也已在各方面整體規畫，未來送出的條例內容將很詳細。也希望立法院通過後能有效施行，一定能讓受衝擊的困難減到最小，讓此次疫情能化危機為轉機。

對於企業紓困融資的前提是不減薪及不裁員，蘇貞昌表示，行政院希望能務實提出有效的紓困方式跟對應解決，都有對應措施因應各行各業的衝擊情況，行政院秉持希望最快速有效的態度，讓各行各業都能雨露均霑，獲得周到周延的照顧。

(時報資訊)