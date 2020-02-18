新冠肺炎來勢洶洶，許多人宅在家不想出門！對抗疫情，除戴口罩、勤洗手，免疫力也很重要，吃得營養均衡也是重點。台北101推出「美好晚餐101」，即日起至5/31，每天下午五點起，於B1美食街、超市、伴手禮與餐廳消費滿101元，憑當日發票至B1服務櫃台，可免費申辦禮讚卡與折抵停車3小時，並送好禮大禮包，內有多張美食優惠券，如腰內豬排三明治、功夫茶買一送一等。

Welcome Pack「小三元」憑卷單筆消費滿300元 (不含服務費)即贈價值NT$125元小三元楊枝甘露一杯。（台北101提供）

加入台北101禮讚會員，送專屬好禮大禮包，內含當季美食街的人氣美食優惠券，最高可享買一送一，包括「邁泉豬排」腰內豬排三明治、美國必喝的手搖飲「功夫茶」Classic系列、擁有「巧克力界奧斯卡」美譽的「福灣巧克力」金牌巧克力冰淇淋。

Welcome Pack「星球公坊」憑券可至櫃位免費兌換熱門口味嚐鮮包一份。（台北101提供）

此外優惠券贈送人氣美食品牌禮，像是「康青龍」、「思慕昔」憑券單筆消費滿有額外小禮品，專賣港點的「小三元」，憑券單筆消費滿300元，即贈楊枝甘露一杯，另外還可獲得LINE TAXI 50元乘車券。此外，台北再祭101 Point點數全時段首次5倍狂飆。

Welcome Pack「美國功夫茶」憑券Classic系列買一送一。（台北101提供）

針對疫情，台北101也增加全館大消毒，並在各樓層放置防疫消毒洗手液。美食街除可內用，也有提供外帶。然也要提醒大家，如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全。

Welcome Pack「福灣巧克力」憑本券來店可享金牌巧克力冰淇淋買一送一。（台北101提供）

(中時電子報)