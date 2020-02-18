受到新冠肺炎疫情影響，除了國內旅遊業受創，花蓮國際觀光產業也遭受衝擊。去年10月，由易斯達航空開航的花蓮直飛韓國釜山及仁川航班，每週5架，即日起至3月28日暫時停航，初估影響遊客約1萬多人次，旅行社業者表示，目前已有約1百多位取消，盼等待夏季觀光再起！

韓國易斯達航空（Eastar Jet）繼去年10月開設花蓮─仁川直航包機航線後，同年11月再增釜山直飛花蓮航線。每週5架次往返。花蓮航空站公告，即日起取消，國際線易斯達航空ZE825、ZE826仁川←→花蓮航班及ZE981、ZE982釜山←→花蓮航班，今起均取消。

花蓮縣府觀光處副處長張志翔說，易斯達航空去年約帶來70趟次花蓮往返仁川、釜山包機航班，依照申請，今年原可有416趟次的直航，預估帶來7萬多人次的韓國旅客，如今提前停航逾一個月，影響遊客約達1萬多人次。

他說，因載運量維持水準，每班約有七至八7成，目前夏季航班申請從3月29日起，若疫情穩定控制，相信可如期開航。縣府也會掌握疫情與兩國旅遊情勢，不讓這條直航的航線斷線。

詠莉旅行社董事長樓麗萍說，旅行社受停飛影響台灣旅客，每班次約有80人，旅客得知停飛後，因假期無法更改而退訂者約5成，同意展延也約5成。這波病毒衝擊觀光產業，業者雖無奈，但夏季若能疫情趨緩，也只能盼望夏季觀光熱潮來到，

(中時 )