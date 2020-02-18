新冠肺炎疫情持續攀升，傳出台灣血友病童受困湖北，施打針劑即將用罄，在海基會協助下「千里送藥」將針劑交到病童母親手中，不過病童母親非但沒有感謝台灣政府，還暗指政府有政治考量，這讓藝人陳嘉行怒斥：「直接放生不要浪費資源救了」，對此名嘴羅友志反嗆：「愛小孩子，只是幌子」。

受困湖北的血友病童母親因為未感謝政府，遭網友留言圍剿，名嘴羅友志直言看不下去，表示病童家人是跟海基會求救後，經過多人協助送到病童母親手上，對於未謝政府一事挨轟感到莫名，怒斥：「請問是總統府受理嗎，蘇貞昌幫忙協調哪一部分？開飛機的是蔡英文嗎？天寒地凍握著方向盤開車1000公里的是蘇貞昌嗎」，更感概整件事在政治操作下，顯得如此邪惡。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

接著點名曾放話「不要救」的藝人陳嘉行，羅友志怒嗆：「如果這位血友病童真的在你懷裡沒救了，你會不會哭？或是愛小孩子，只是幌子？送一首李婉鈺唱過的閩南語歌給你--愛心（情）騙子」，更不忘質問「良心究竟在哪裡」。

(中時電子報)