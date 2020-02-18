新冠肺炎疫情蔓延，也造成大陸1700多位醫護人員受到感染，其中武漢武昌醫院院長劉智明，經搶救無效，於今(18日)上午10：30過世，享年51歲。

大陸央視報導，從北京協和醫院派往武漢的醫療隊了解到，經全力搶救無效，武漢武昌醫院院長劉智明因感染新冠肺炎於今天上午10：30去世。

劉智明17日曾傳出過世消息，後來院方以葉克膜搶救，但仍於18日上午過世。

公開資料顯示，劉智明是湖北十堰人，1969年生，1991年畢業於武漢大學醫學院，擅長顱腦外傷、顱內腫瘤、腦血管病及椎管內病的診斷和治療，特別擅長神經外科疾病手術治療。他2013年曾被武昌區委區政府授予「武昌英才」榮譽稱號、2014年獲“武漢市人民政府博士資助”人選、2015年獲武漢市“十百千人才工程”人選。

武漢市武昌醫院是一所國家三級醫院，也是這次新冠肺炎武漢市首批定點醫院之一。此前，武漢市武昌醫院官方微博2月15日證實，該院梨園街社區衛生服務中心注射室護士柳帆因感染新冠肺炎，於2月14日病逝，享年59歲。

(旺報 )