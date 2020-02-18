台西客運董事長黃冠仁呼籲交通部補貼防疫成本，也盼酌予減班發車。（周麗蘭攝）

新冠肺炎疫情爆發以來，大眾交通運輸工具搭乘人數銳減，雲林縣府多年來補助老人免費搭乘市區公車，但老人家最近不敢出門，業者衝擊更大，車業者希望准予「減班發車」，也盼交通部補貼防疫成本，例如消毒工時。

台西客運董事長黃冠仁指出，雲林縣府有敬老行樂政策，補助65歲以上老人家免費搭縣內公車，新冠肺炎傳出後，春節期間搭乘的人已減少，最近更少，老人家都不敢出門了。

他表示，老人乘客數占該公司營業額五分之一至四分之一，損失慘重；雲林往返台中的國道客運路線載客量少更多，越長途的搭車意願更低。

台西客運每日發車125輛，經營雲林縣境公車、雲林往返嘉義公車、雲林往返台中國道客運。

黃冠仁說，現在一輛車要花2小時消毒，平均成本600元，希望勞動部能放寬工時、交通部酌予補貼；目前搭車人數少三成，盼酌予減班，有需求再發車。

雲林監理站長吳孟峰表示，會轉達業者心聲給交通部，進行「虧損率」與「補貼」的通盤檢討，之前SARS疫情時也曾面臨過類似困境。

吳孟峰說，最近一些遊覽車公司業者向他反應，旅遊團退團比率高達八成，成行的只剩兩成，疫情殺傷力很大。

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(中時 )