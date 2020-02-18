新冠肺炎疫情爆發以來，大眾交通運輸工具搭乘人數銳減，雲林縣府多年來補助老人免費搭乘市區公車，但老人家最近不敢出門，業者衝擊更大，車業者希望准予「減班發車」，也盼交通部補貼防疫成本，例如消毒工時。
台西客運董事長黃冠仁指出，雲林縣府有敬老行樂政策，補助65歲以上老人家免費搭縣內公車，新冠肺炎傳出後，春節期間搭乘的人已減少，最近更少，老人家都不敢出門了。
他表示，老人乘客數占該公司營業額五分之一至四分之一，損失慘重；雲林往返台中的國道客運路線載客量少更多，越長途的搭車意願更低。
台西客運每日發車125輛，經營雲林縣境公車、雲林往返嘉義公車、雲林往返台中國道客運。
黃冠仁說，現在一輛車要花2小時消毒，平均成本600元，希望勞動部能放寬工時、交通部酌予補貼；目前搭車人數少三成，盼酌予減班，有需求再發車。
雲林監理站長吳孟峰表示，會轉達業者心聲給交通部，進行「虧損率」與「補貼」的通盤檢討，之前SARS疫情時也曾面臨過類似困境。
吳孟峰說，最近一些遊覽車公司業者向他反應，旅遊團退團比率高達八成，成行的只剩兩成，疫情殺傷力很大。
＃新冠肺炎
＃公車
＃遊覽車
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。