台中德化街火警 母子3人嚇困鐵皮屋 12:452020/02/18 中時 張妍溱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市北區德化街1棟透天民宅25日上午11時11分驚傳火警，母子3人受困在5樓加蓋鐵皮屋內，警消馳援。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市北區德化街1棟透天民宅25日上午11時11分驚傳火警，母子3人受困在5樓加蓋鐵皮屋內，警消獲報後前往拉水線救援，警消表示，火災現場為4樓RC建物，5樓鐵皮加蓋冒出一陣陣白煙，3人被安全救出，至於真正起火原因，消防鑑識人員仍須進一步調查釐清。 台中市消防局指出，經民眾報案稱德化街1棟透天民宅失火，派遣中港、大誠、文昌、北屯等分隊，出動各式救災（護）車共17輛、人員共50名、由小隊長梁文吉帶隊前往。受困5樓火警的媽媽與2名年幼子女救出後均無大礙。 (中時 ) #德化 #火警 #台中市 #人員 #民宅 也許您會感興趣 推薦閱讀 打造門戶景觀意象水岸 東大溪水環境改善計畫動土 12:532020/02/14 生活 台中市成棒隊另起爐灶 球員測試會熱烈 13:452020/02/15 體育 未依規檢疫用電子手銬？盧秀燕：中央決定 17:152020/02/16 生活 黑吃黑？台中驚傳白晝逼車搶千萬 警48小時偵破逮7嫌 21:582020/02/16 社會 糗大了 警方交安宣傳海報竟用大陸女警圖 09:112020/02/17 社會 警察累了嗎？ 文宣誤植大陸女交警圖 10:522020/02/17 社會 新冠肺炎還在燒 綠營這兩人為台中市長開打？ 10:262020/02/17 政治 另類疫情？台中水湳經貿園區百億配地標售案延標 16:122020/02/17 風格 另類疫情？水湳百億配地標售案延標 16:512020/02/17 財經 回家了！台商結束14天隔離 露出久違笑容 08:402020/02/18 社會 社會熱門新聞 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工20餘人自主隔離 - 社會 全台摩鐵滾床單？人妻戰小王給老公戴綠帽 曝「有報復快感」 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 男友長得像妹妹 女大生帶他見家人 爸爸自首了 - 社會 主管女友有怪癖 同床必定操槍到天亮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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