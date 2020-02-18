台中市北區德化街1棟透天民宅25日上午11時11分驚傳火警，母子3人受困在5樓加蓋鐵皮屋內，警消獲報後前往拉水線救援，警消表示，火災現場為4樓RC建物，5樓鐵皮加蓋冒出一陣陣白煙，3人被安全救出，至於真正起火原因，消防鑑識人員仍須進一步調查釐清。

台中市消防局指出，經民眾報案稱德化街1棟透天民宅失火，派遣中港、大誠、文昌、北屯等分隊，出動各式救災（護）車共17輛、人員共50名、由小隊長梁文吉帶隊前往。受困5樓火警的媽媽與2名年幼子女救出後均無大礙。

(中時 )