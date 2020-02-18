洛杉基臉書。

國民黨2020總統大選慘敗，主席吳敦義請辭後黨內傳出改革聲浪，郝龍斌以及江啟臣兩人是檯面上最有利的人選，而這時自由作家洛杉基卻在臉書上表示，面對如豺狼虎豹的民進黨，「菁英藍」的改革做法早已過時！

洛杉基提到，菁英藍愛惜羽毛、自命清高、溫良恭儉讓、不團結，這些缺陷在改革上是大不利！而這些也將造成改革無法完全、徹底，這個時候國民黨所需要的並不是這群與庶民脫節的菁英藍！因為他們缺乏霸氣、不懂與人為善、不屑與庶民喝酒吃檳榔，高高在上的他們沒有辦法做出真正的改革！

(中時電子報)