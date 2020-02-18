菁英藍過時了！洛杉基：這種人才有辦法治民進黨 12:412020/02/18 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為國民黨黨部。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 洛杉基臉書。 國民黨2020總統大選慘敗，主席吳敦義請辭後黨內傳出改革聲浪，郝龍斌以及江啟臣兩人是檯面上最有利的人選，而這時自由作家洛杉基卻在臉書上表示，面對如豺狼虎豹的民進黨，「菁英藍」的改革做法早已過時！ 洛杉基提到，菁英藍愛惜羽毛、自命清高、溫良恭儉讓、不團結，這些缺陷在改革上是大不利！而這些也將造成改革無法完全、徹底，這個時候國民黨所需要的並不是這群與庶民脫節的菁英藍！因為他們缺乏霸氣、不懂與人為善、不屑與庶民喝酒吃檳榔，高高在上的他們沒有辦法做出真正的改革！ (中時電子報) #菁英藍 #洛杉基 #改革 #過時 #辦法 也許您會感興趣 推薦閱讀 中央將發振興抵用券 柯P：辦法出來才有辦法配合執行 11:312020/02/14 政治 國民黨改革 郝龍斌主張拒絕買辦文化、撕去親中標籤 14:012020/02/14 政治 振興抵用券 使用範圍及經費擴大 04:102020/02/15 生活新聞 郝促撕掉親中標籤 江要落實改革 04:102020/02/15 政治要聞 國民黨主席補選 盧秀燕：首重民意與改革、在地考量 13:392020/02/15 政治 郝龍斌：我無派系、不把黨主席當跳板 能擺脫國民黨舊包袱 20:072020/02/15 政治 曝韓國瑜捐款謝函一段話！洛杉基想到現狀：特別諷刺 11:312020/02/17 政治 MLB》遏止擺爛 大聯盟改革季後賽 12:582020/02/17 體育 主席補選「人頭黨員」無解 江啟臣：國民黨沒資格談改革 18:042020/02/17 政治 內政部修法 公務員大陸轉機需申請納許可辦法 11:482020/02/18 政治 政治熱門新聞 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 - 政治 罷韓團體送這4字給神明 命理師急喊母湯 - 政治 罷韓會不會成功？黃暐瀚爆「天險」 - 政治 罷韓邁向三階 文山伯宣布退黨 韓粉一句話怒批！ - 政治 她回來了！網友淚喊：立委史上最大遺珠… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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