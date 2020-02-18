看好全球電動出行產業發展潛力，金庫資本總經理丁學文18日宣佈，投資3,000萬美元入股東南亞最大電動出行企業Grab，以台灣實力雄厚的電動車零組件製造能力作為後盾，協助台灣電動出行產業供應鏈隱形冠軍，與Grab協同切入東南亞市場。

此外，丁學文也同步發表金庫資本《2020年電動出行產業白皮書》，指出台灣產業所擅長的硬體製造整合優勢，若能有效結合亞太區域大數據與車聯網資源，足以改變全球電動車市場格局。

根據此次Grab引資結構，除了金庫資本外，共同入股者還包括微軟（Microsoft）、豐田（Toyota）、軟銀（Softbank）等國際重量級業者。金庫資本所投資的3,000萬美元中，母公司Grab Holdings Inc. (GHI)占600萬美元，GHI與金庫資本合資成立的GrabWheels則佔2,400萬美元。GrabWheels扮演後勤中心角色，提供Grab整車組裝、電池、能源站等硬體製造統包解決方案，初期計劃以新加坡與印尼先行，再逐步擴展至東南亞11國。

丁學文認為，金庫資本的營運模式結合了如台積電專注代工製造與鴻海統包解決方案的核心商業模式，再輔以金融資本運作的強大力量，將成為台灣產業未來發展的最佳出路。以這次入股Grab為例，除了延續了台灣以製造為基礎的代工服務，還可以享受Grab快速發展的股權增值。電動出行服務、電動化、智慧化即將引領未來全球產業大變革，而金庫資本志在帶領台灣產業，以有容乃大、放眼世界的角色參與其中。

Grab Venture負責人Chris Yeo指出，以台灣與大陸為首的大中華地區擁有相當優異的電動車供應鏈製造能力，這是Grab所處的東南亞市場所欠缺的部份。透過金庫資本所搭建的跨國整合平台，能將大中華地區電動車供應鏈研發能力在快速成長的東南亞市場裡盡情發揮，讓電動出行產業的發展可以更快到位，達到全球區域優勢與資源互補的目的。

GrabBike印尼區負責人TJ Tham則表示，如果說智慧型手機是過去十年來改變全世界人類生活的殺手級應用，那麼電動出行產業將是未來十年接棒演出的主角，而電動車就是提供出行產業應用的基礎載具。Grab這幾年在東南亞各國的發展成功，給了以電動車帶動出行產業應用發展非常肥沃的土壤，未來Grab結合金庫資本平台上的資源將有機會在東南亞，甚至全球版圖上大放異彩。

根據金庫資本的評估，東南亞確實非常適合發展電動出行產業，Grab營運已具模規且非常專業，只缺硬體製造整合的最後一塊拼圖。金庫資本發展已有十年歷史，擁有13檔在一級市場與二級市場佈局電動車供應鏈的基金，光在2019年就在台灣、大陸、印度、東南亞投資了10個項目，合計金額超過新台幣17億元。金庫資本是台灣最具國際化發展能力的產業基金，擁有豐富資源協助台灣電動車供應鏈及新創公司打入東南亞以及全球市場。

丁學文指出，台灣電動車供應鏈不缺好的團隊，但過去受限於國內市場狹小，創投資金斷炊，許多公司都無以為繼，錯失成功發展機會。金庫資本期望扮演資源整合角色，帶領台灣企業走入全球市場。如Noodoe和RITI Technology都已在金庫資本與Grab合作的大平台上扮演「零組件軍火庫」的角色，對於未來想在出電動行產業有所展現的優秀人才，都不應該錯過與金庫資本強強聯手，共同在全球電動出行產業占有一席之地的大好機會。

(工商 )