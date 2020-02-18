「金溥總操縱青年傀儡」藍營開記者會批 13:072020/02/18 中時 王英豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前國安會秘書長金溥聰公開反對傅崐萁回國民黨，引發刀口向內爭議，全國青工總會長林杏（左三）及黨內青壯代表召 開「金溥總操縱青年傀儡，國民黨的鬥爭不要留給下一 代」記者會，呼籲團結一致刀口向外。（王英豪攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前國安會秘書長金溥聰公開反對傅崐萁回國民黨，引發刀口向內爭議，全國青工總會長林杏（左三）及黨內青壯代表召 開「金溥總操縱青年傀儡，國民黨的鬥爭不要留給下一 代」記者會，呼籲團結一致刀口向外。（圖文／王英豪） (中時 ) #國民黨 #刀口 #鬥爭 #記者會 #青年 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍兩岸改革諮詢會議：大陸民主化是兩岸進入深水區前提 20:012020/02/14 政治 國民黨總統大選為何慘敗 江啟臣這麼說…. 10:032020/02/16 政治 文山伯：這個黨越來越自私 我玩不起 21:532020/02/16 政治 罷韓邁向三階 文山伯宣布退黨 韓粉一句話怒批！ 08:172020/02/17 政治 回應江啟臣！郝龍斌：沒有核心價值都是官話、空話 12:432020/02/17 政治 出刀鬥傅崐萁 蔡正元618字譏金溥聰：母湯 14:572020/02/17 政治 郝青年政策：傾聽、瞭解、協助解決問題 18:182020/02/17 政治 回來第一刀砍自己人？李來希怒槓金溥聰！ 09:292020/02/18 政治 金溥聰別鬧了！ 藍營人士籲放下恩怨 11:302020/02/18 政治 傅崐萁有案在身遭質疑 他怒嗆：馬英九也有官司 12:132020/02/18 政治 政治熱門新聞 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 - 政治 罷韓團體送這4字給神明 命理師急喊母湯 - 政治 罷韓會不會成功？黃暐瀚爆「天險」 - 政治 罷韓邁向三階 文山伯宣布退黨 韓粉一句話怒批！ - 政治 她回來了！網友淚喊：立委史上最大遺珠… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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