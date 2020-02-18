前國安會秘書長金溥聰公開反對傅崐萁回國民黨，引發刀口向內爭議，全國青工總會長林杏（左三）及黨內青壯代表召 開「金溥總操縱青年傀儡，國民黨的鬥爭不要留給下一 代」記者會，呼籲團結一致刀口向外。（圖文／王英豪）

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