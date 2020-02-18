蘇貞昌：紓困各行各業都會照顧 12:542020/02/18 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌（圖）率團隊18日到立法院拜會各黨團。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌。（劉宗龍攝） 行政院長蘇貞昌率團隊18日到立法院拜會各黨團，爭取國民黨團支持紓困特別條例。蘇貞昌受訪時表示，因應新冠肺炎衝擊，政府對於企業紓困希望最快速有效，雨露均霑，各行各業都能周延受到照顧，政府會陸續提出。(圖文／劉宗龍) (中時 ) #紓困 #蘇貞昌 #政府 #黨團 #照顧 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》訪口罩機械廠 蘇貞昌：台灣防疫成功、感謝國人團結一心 10:322020/02/14 政治 籲讓陸配子女回家 蘇貞昌譏馬講風涼話 11:192020/02/14 政治 菲律賓拒除台人旅遊禁令 蘇貞昌：非受一中政策影響 12:262020/02/14 政治 受困湖北台人集體發聲求返家 蘇貞昌：政府對同胞關心百分百 12:122020/02/14 政治 8旬台籍旅客確診下船醫治 蘇貞昌：尊重日本政府 12:182020/02/14 政治 機場航空業苦撐 交通部提紓困方案 13:062020/02/14 生活 蘇貞昌：高中以下由教育部供給口罩 供緊急備用 16:362020/02/14 政治 社論／蘇貞昌錯了 紓困不能雨露均霑 04:102020/02/15 時論廣場 觀光紓困納民宿 地方爭取專款補助 04:102020/02/18 生活新聞 《經濟》產業防疫紓困，蘇貞昌：力求快速有效、雨露均霈 12:332020/02/18 財經 政治熱門新聞 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 - 政治 罷韓團體送這4字給神明 命理師急喊母湯 - 政治 罷韓會不會成功？黃暐瀚爆「天險」 - 政治 罷韓邁向三階 文山伯宣布退黨 韓粉一句話怒批！ - 政治 她回來了！網友淚喊：立委史上最大遺珠… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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