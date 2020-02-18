行政院長蘇貞昌。（劉宗龍攝）

行政院長蘇貞昌率團隊18日到立法院拜會各黨團，爭取國民黨團支持紓困特別條例。蘇貞昌受訪時表示，因應新冠肺炎衝擊，政府對於企業紓困希望最快速有效，雨露均霑，各行各業都能周延受到照顧，政府會陸續提出。(圖文／劉宗龍)

(中時 )