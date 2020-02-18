新北市蘆洲分局為防制街頭暴力、危險駕車，及淨化轄內治安場所，同時希望青少年們平安健康的返回校園開學，特別規劃從2月17日起連續3日威力掃蕩，目前已查獲竊盜、傷害通緝犯、毒品、逃逸外勞等。而防制飆車及危險駕駛部分也有亮眼成績。

蘆洲分局表示，交通臨檢專案勤務置重點在防制街頭暴力，以及危險駕車，並針對轄內重要聯絡道路，和接壤三重丶新莊等交通要道及聯外橋樑，規劃執行區域聯防擴大路檢、盤查勤務。

由於蘆洲日前一家養生館發生縱火案，造成1名越籍女子遭火燒成焦屍，嫌犯至今仍在逃，所以警方也針對釣蝦場、養生舘、卡拉0K，網咖及涉毒場所大規模臨檢，並設立多處路檢盤查點，以對外封鎖、對內掃蕩的方式，有效遏止治安事件發生。

蘆洲分局長李忠萍表示，寒假即將結束，為有效防制街頭暴力、飆車歪風，淨化社會治安，刻不容緩，將會以優勢警力，持續對青少年易聚集場所持續臨檢，展現警察打擊犯罪決心。」

蘆洲警分局長李忠萍表示，「寒假即將結束，為有效防制街頭暴力、飆車歪風，淨化社會治安，刻不容緩。」（圖／蘆洲分局提供）

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(中時電子報)