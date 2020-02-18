前《花花公子》(Playboy)雜誌模特兒、性治療師Amie Harwick，驚傳遭前男友謀殺身亡，享年38歲，曾和她有過婚約的喜劇演員Drew Carey，也難過哀悼，表示自己正努力克服悲痛。
Amie Harwick曾擔任《花花公子》的模特兒，後從事心理與性治療工作，曾和喜劇演員Drew Carey訂婚聲名大噪，但兩人最後仍和平分手。近日她驚傳遭謀殺身亡，15日凌晨，警方接獲報案，到場發現Amie Harwick已倒在三樓陽台下，送醫後不治。
而後警方逮捕Amie Harwick前男友，因為他強行闖進Amie家中，室友趕緊翻牆逃進鄰居家尋求幫助，警方在現場發現，樓梯有掙扎過的痕跡，懷疑受害人被拋下樓，所以將其前男友以嫌犯身分拘捕。據悉，Amie本有對前男友申請禁制令，但期限過後，前男友又找上門，Amie也曾向友人表示，對前男友感到很害怕，未料沒多久就發生憾事。
(中時電子報)
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