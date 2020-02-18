行政院長蘇貞昌今上午率行政團隊拜會台灣民眾立法院黨團，黨團總召賴香伶表示，行政院會周四將通紓困特別條例，提醒政院在財政紀律多著墨，把預算花在刀口上，同時希望口罩產能提升後，政院可以調整口罩政策，不要引發一波口罩恐慌。蘇貞昌回應，開議後施政報告會針對疫情及防疫口頭報告及備詢，紓困特別條例後天院會通過後會盡快送立法院審議，懇請朝野黨團指教支持，民眾期待快速通過特別條例有效執行。

因應防疫，口罩需求大增，現行每人每周限購2片口罩，希望接下來產能提升後，可以調整為一周7片，一次買足一周需求，減輕藥師承受的龐大壓力，隨著疫情發展國人恐懼心態浮現，希望口罩量產後政院調整口罩政策，不要引發新一波口罩恐慌。對此，蘇貞昌未正面回應。

賴香伶也提到國家處境問題，像是近期菲律賓、義大利等國禁止國人入境，行政團隊一值在努力當中，期待院長責成外交部表達嚴正抗議，並讓世界看到台灣防疫的努力。

蘇貞昌表示，新冠肺炎形勢險峻，世界許多國家受到嚴重影響，這段時間在舉國一起團結努力守住第一線，疫情變化快速，政府除防疫紓困以緩濟急進行中，特別準備提出特別條例，周院週四通過後會盡速送立院審議，懇請多指教支持，條例通過後，政院會最快時間提出特別預算審審，希望各委員支持。

蘇貞昌再度批評大陸阻擋台灣參加WHO，無法親自與會把防疫經驗讓世界看到台灣作為，大陸使用用政治理由阻擋，導致部分國家搞不清楚台灣跟大陸不同政府不同防疫體系，導致台灣被納入中港澳裡面，不論是航運或漁業，政府第一時間在公開及私下方面做出解決，像是菲律賓解除我國旅遊禁令。

蘇貞昌重申，未來不只防疫紓困振興，行政院會提出諸多法案預算，待防疫空置得到舒緩後，依照輕重緩急送交立法院審議，懇請在野黨團多指教支持，雖然立院與政院屬於監督制衡，面對疫情衝擊有效運作機制對台灣有利，期待多指教支持。

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(中時 )