台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成(左)表示，仍以傳統38度作為發燒的標準，可能有些感染者不會被篩檢出來，建議學校發現學生體溫超過37.5度（含），就不要讓他們上學與移至發燒門診接受評估及治療。(陳怡誠攝)

新冠肺炎疫情擴散，高級中等以下學校25日應如期開學嗎？台大公衛學院院長詹長權表示，政府最近幾天就要釐清，目前疫情是在「圍堵期」或「減災期」，如果仍在圍堵期，就要考慮將開學日再延後；如果是在「減災期」，可如期開學，但也應規畫停課措施，以備不時之需。

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