圍堵期要延後開學？專家：體溫37.5度以上不應上學 13:422020/02/18 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台大公衛學院院長詹長權（左)表示，各級學校開學日延後，主要是為圍堵疫情，讓各方「以時間換取空間」，避免傳染，現進入「減災期」，中央及地方政府都已經做了準備，政府這幾天就要講清楚，確認學校是否可以如期開學。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成(左)表示，仍以傳統38度作為發燒的標準，可能有些感染者不會被篩檢出來，建議學校發現學生體溫超過37.5度（含），就不要讓他們上學與移至發燒門診接受評估及治療。(陳怡誠攝) 新冠肺炎疫情擴散，高級中等以下學校25日應如期開學嗎？台大公衛學院院長詹長權表示，政府最近幾天就要釐清，目前疫情是在「圍堵期」或「減災期」，如果仍在圍堵期，就要考慮將開學日再延後；如果是在「減災期」，可如期開學，但也應規畫停課措施，以備不時之需。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #開學 #減災 #疫情 #延後 也許您會感興趣 推薦閱讀 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 後疫情時代 兩岸關係雪上加霜 企業悲觀 04:102020/02/17 兩岸要聞 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 染新冠肺炎恐生畸型兒？婦科名醫這樣說 10:522020/02/18 生活 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 生活熱門新聞 流感1周15死 30歲女就醫當天不治 - 生活 陸研究：新冠病毒會攻擊腎臟、睾丸 這功能危險了 - 生活 機艙內恐成病毒溫床？專家揭最該擔心的不是空氣 - 生活 不只發燒！醫：新冠肺炎患者大多有這症狀 - 生活 無症狀也會傳染！陸學者提3鐵證 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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