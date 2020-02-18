無黨籍立委傅崐萁黨籍回復案，因不符合程序正當性引起黨內質疑，前國民黨祕書長金溥聰今天表示，此時不是和稀泥時刻，傅若進入體制內，將對國民黨形象造成嚴重傷害。對此，前國民黨副祕書長蔡正元稍早在臉書貼文說，馬英九時代的頭號寵臣金溥聰，未具任何外交資料被馬任命為駐美代表，還好意思講買辦與和稀泥文化，實在有夠諷刺。

「可笑至極的程序正義」，蔡正元質疑，金小刀（指金溥聰）說，國民黨的代理主席和過渡中常會，無權審議傅崐萁是否可有黨籍，但是這個代理主席和中常會

卻有權力審議誰可以選黨主席和中常委，還可以審議誰有權投票選舉黨主席和中常委。

蔡正元表示，馬金體制任命的考紀會委員是黨內司法機關，還可以拒絕開庭，話鋒一轉，他說，杯葛審議傅崐萁入黨案，這就是馬英九時代最壞的文化，名叫「寵臣文化」。

「第一號寵臣就是金溥聰」，蔡正元說，當國民黨批評蔡英文任用口譯哥當政治組組長，但提到「沒有任何外交資歷的金溥聰，被馬英九任命為駐美代表，國民黨的批評只好唾面自乾」，這都是兩黨最糟的「寵臣文化」。

蔡正元直指，第一號寵臣還好意思講什麼買辦文化、和稀泥文化，實在有夠諷刺。

(中時 )