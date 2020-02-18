世界宗教博物館吉祥物米洛可及QQ、資源學習中心展示櫃內的8隻手操偶，全來自製偶師許幃泓巧手。（葉書宏攝）

世界宗教博物館吉祥物米洛可及QQ、資源學習中心展示櫃內的8隻手操偶，全來自製偶師許幃泓巧手。（葉書宏攝）

世界宗教博物館吉祥物米洛可及QQ、資源學習中心展示櫃內的8隻手操偶，全來自製偶師許幃泓巧手。（葉書宏攝）

世界宗教博物館吉祥物米洛可及QQ，2隻大型人偶造型可愛又討喜，圈粉無數；資源學習中心展示櫃內的8隻手操偶，隨著多場偶劇演出，同樣受到小朋友歡迎。這些大大小小的卡通代言人，全來自製偶師許幃泓巧手，年紀輕輕34歲的他，擁有18年製偶經驗，還是迪士尼音樂劇《獅子王》隨團的木偶技師。

台灣在大型人偶領域，因為市場小，擁有技藝的師傅不多，在沒有老師、資源與養成環境的情況下，許幃泓靠著興趣、熱情支撐，不斷摸索、試驗與鑽研，隨著時間及經驗累積，加上高中讀美工科，大學讀劇場服裝的學習歷程，成為他製作人偶、戲偶的重要養分與助力，才有躍上世界舞台的成果。

《獅子王》是一齣巡迴全球演出的「木偶音樂劇」，演員和身上的動物角色木偶、面具連成一體，許幃泓說，全劇大概有250幾個木偶，維修、保養或重置，就靠隨團的3位木偶技師。他是台灣少數的年輕製偶師，閒暇時偶而會客串操偶演出。

他與宗博館的緣起十分奇妙，住家就在中和，經過門口看到代表館方的吉祥物「奇幻獸家族」，包括：米洛可、妹妹QQ、爸媽及爺爺等，醉心於做戲偶的他，心想如果可以做成真人大小、立體的玩偶該有多好啊！就主動製作名片與履歷毛遂自薦，後來因緣俱足，他真的完成米洛可人偶。

米洛可是許幃泓生命中製作的第一隻大型人偶，夢想成真的喜悅，讓他忘卻製作期間1天只睡2到3小時的疲累。他最近接受電視台專訪，提起當初製作過程，眼神亮了起來，他表示，布偶的材料十分講究，重量要輕，又要顧及行動力，眼神要栩栩如生等。像米洛可眼睛的材料，就來自吉祥物王國日本，才能這麼靈動又可愛。

被記者問到設計發想，他格外興奮的說，米洛可是「愛的使者」，像兔子般長而敏捷的耳朵，代表傾聽；胸前的紅色愛心氣囊，愛表熱情與關心；一對強壯的臂膀，代表擁抱、傳遞溫暖；像螢火蟲一樣發光的尾巴，代表照亮與指引方向；有一雙白色的翅膀，可隨時飛向需要愛的人身邊。

2016年隨著宗博兒童館「愛的星球」改裝重新啟用，許幃泓替宗博館再打造第二隻吉祥物--米洛可的妹妹QQ。兄妹倆曾於2017年參加日本的吉祥物人偶大賽，在網路票選，獲得當年度企業組第113名，日本海外組第1名的殊榮，館方後來還收到日本粉絲的明信片，展現他們的高人氣。

因應「愛的星球」奇幻精靈劇場偶劇的演出需要，2017年再度接受宗博館邀請，量身訂做8個手操偶，許幃泓表示，考量演出的人並非專業的操偶師，必須將手操偶的體積、重量縮小，在精緻度不能變的前提下，難度更高，也是他第一次接受這樣的挑戰。

8個手操偶中，他特別喜歡外表華麗的壞巫師這個角色，不同於一般的可愛路線，他更喜歡挑戰個性鮮明、生動的角色，不論是頭髮或臉部表情等都有更多的發揮。另一個寶箱精靈，也是他首次製作不是人物的手操偶，細節很多，還做成許多可拆式的配件及道具，方便演出時有更多的變化及呈現。

他很開心參加《搶救精靈王國大冒險》偶劇首演，讓他不只做偶，還能在演出中感受戲偶的生命力，期盼為宗博館創造出更多愛的故事。

(中時 )