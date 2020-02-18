據勞保局統計指出，去年12月墊償基金單內就墊償9億餘元，創下近10年來單月新高，另外去年墊償人數為5819人、相較金融海嘯的2008年墊償5077人，2009年的5735人更多，主因為華映歇業，1900餘名員工遭積欠工資及資遣費7.84億元所致。

墊償基金由雇主依勞工保險投保薪資總額萬分之2.5按月提繳，據基金局資料顯示，在12月給付9億餘元後，截至去年12月底為止規模仍有130億餘元。

勞保局普通給付組組長劉秀玲表示，去年墊償人數、墊償費月增加主因是華映、綠能等大廠歇業積欠工資、資遣費等，導致墊償基金撥付較多。

另從大量解僱勞工通報顯示，去年一整人共有1萬5045人遭大量解僱，為統計以來次高，僅次於104年中國大陸股災的1萬6670人。勞動部官員表示，主因太陽能廠如茂迪、綠能等因全世界不景氣、太陽能廠門檻不高、大陸補貼政策改變等所致，曾把太陽能產業提報至「大量解僱勞工時勞動市場變動趨勢評估委員會」討論，會中專家建議太陽能廠應朝高利潤方向朝來走。

勞動部官員提及，至於華映則是因長期財務狀況不佳、設備老舊所致；而中聯貨運則是因要轉型而大量解僱。

(中時 )