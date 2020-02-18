上周一名陸配從上海搭機返台，自桃園搭乘高鐵回高雄，遭高市衛生局依違反居家檢疫規定裁罰15萬元，但中央疫情指揮中心表示，僅呼籲最好別搭乘大眾交通工具，並未「禁止」搭乘，建議高市府撤回罰單。高市衛生局長林立人18日表示，舉發通知書已寄出，但這位陸配可提出申訴，市府會參酌中央意見綜合考量；高市新聞局長鄭照新則呼籲中央與各縣市討論，做出通則性運送規範，大家才能有所依據。

此外，針對17日下午高市疫情應變會議上，市長韓國瑜宣示大型、中型活動原則上延期或停辦，鄭照新補充解釋，例如東京馬拉松有好幾萬人同時進行運動賽事，也針對疫情重新考量舉辦方式，但目前全國各地都有大型活動，如燈會等，高市府希望與各縣市協調，希望有統一標準，不過包括內門宋江陣等傳統節慶活動、在戶外空曠地區舉辦的，並非市府昨天指涉需要停辦、延期的範圍。

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(中時 )