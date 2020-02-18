立法院將開議，選前備受爭議的國民黨不分區立委吳斯懷，究竟能不能進到國防外交委員會，引發關注。有網友提出，若吳斯懷順利進入國防外交委員會，蔡英文可能遭點出目前國家政策的問題。

最近媒體報導，國民黨疑在「卡」吳斯懷進入國防外交委員會，免得到時候被民進黨當政治提款機。

對此，PTT網友表示，吳斯懷要進入國防委員會，沒想到引發民進黨群體出動攻擊，「蔡英文在怕什麼呢？」該網友指出，吳斯懷具有國防專業，第一志願進入外交及國防委員會有什麼問題？蔡英文就是怕吳斯懷會挖掘現在國家政策的問題，「唯有讓吳斯懷進入國防委員會，才能夠重挫蔡英文在軍事上的無能。」

不過此番言論卻被其他網友噓爆，表示「不只蔡英文怕而已，是大部分台灣人都怕吧」、「把吳斯懷想的太偉大了」、「我不怕阿，我就想看看這種人要怎麼賣台，那這四年沒事，之前說賣台的又是什麼說法」。

(中時電子報)