從農曆春節後持續升溫的新冠肺炎(NCP)疫情，擾亂了全球經濟。也讓很高程度仰賴中國大陸供應鏈的智慧型手機、汽車等產業，遭到巨大衝擊。蘋果(Apple Inc.)稍早前已向投資人發出提醒，因為受到疫情衝擊，2020年Q2(反映2020年1-3月業績)將無法達到預期營收。然而即便如此，天風國際分析師郭明錤指出，蘋果仍將在 2020 年上半年發表 iPhone SE 2(傳或稱 iPhone 9)，而為了有效壓低價格，相機規格傳出將會縮水。若屬實，這一點恐怕會讓新機備受爭議。

《MacRumors》引述天風國際證券分析師郭明錤的投資備忘錄，指出蘋果會照計畫在 2020 年上半年推出 iPhone SE 2，但是預料不會採用 7P(七片鏡片)鏡頭。規格上，先前傳聞就指出 iPhone SE 2 設計上接近 iPhone 8。iPhone 8 採用的單主鏡頭，是 1200 萬畫素的 6P 鏡頭。針對 iPhone SE 2 最主要的升級之處預計是在處理器，將從 iPhone 8 的 A11 升級到與 iPhone 11 系列同規的 A13。分析師預料將會推出太空灰、白色與紅色的選項(iPhone SE 則是有推出銀色、金色、太空灰與玫瑰金四色)，儲存容量提供 64GB、128GB 的選擇(iPhone SE 提供 16 / 64GB)，不支援 3D Touch 功能(2016 年推出的 iPhone SE 也不具備 3D Touch)。

陸媒《搜狐新聞》以及《新浪新聞》則是額外指出，iPhone SE 2 主相機很可能只有 700 萬畫素。有鑑於 2016 年的 iPhone SE 以及 2017 年的 iPhone 8 都已經採用 1200 萬畫素主相機，這一點推測令人質疑。尤其雖然 iPhone SE 2 的定位並非旗艦等級，但在消費者相比過去更為重視手機拍攝效果的時代，如果 iPhone SE 2 僅有 700 萬畫素單顆主鏡頭，簡直是挑戰果粉信仰，更挑戰其他品牌消費者的價值觀，若想要在市場上爭取足夠空間，僅靠價格取勝(推測399美元起跳)恐怕說服力遠遠不足。

稍早前有消息傳出，蘋果可能選在 3 月 31 日舉辦春季發表會，iPhone SE 2 則預計在發表後當周周五上市，也就是 4 月 3 日。然這個發表會日期未獲蘋果證實。蘋果一般來說都會在發表會前約兩周才公布時間。除了 iPhone SE 2 外，分析師郭明錤曾預測，新一代 iPad Pro、無線充電新品、新高階頭戴式耳機、藍牙追蹤裝置 AirTag，還有 13 吋 MacBook Pro、升級處理器的 MacBook Air 等等，都有機會在春季發表會中亮相。

(中時電子報)