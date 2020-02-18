北部殯葬業者在自身粉專，轉貼出該則不具名報導內文全文。衛生局強調已蒐證交由檢警偵辦調查。（翻攝臉書／謝瓊雲彰化傳真）

中部出現新冠肺炎本土感染首例死亡，網傳死者家屬找來不合格的無照業者處理遺體火化，恐產生防疫漏洞，彰化縣衛生局長葉彥伯18日上午說明疫病調查時嚴正駁斥，強調遺體消毒入殮只花3小時，因為要屍體火化要排隊等候，的確未在死亡後24小時火化，但過程絕對符合法定程序。

葉彥伯強調，25日當天包含他在內的衛生局與中央團隊都全程在場，確認死亡後遺體，由穿著完整防護裝置的業者依照法定程序完成消毒、裝入兩層屍袋後冰存，全程僅花了小時，絕對沒有病毒傳播風險，張貼報導的殯葬業者已蒐證交由檢警偵辦調查，呼籲網友勿再轉傳，以免觸法。

「臺灣殯葬資訊網」晚間貼出一篇未具名報導，北部一家殯葬業者「天晴事務所」粉專也跟進轉貼連結與內文，內文指遺體火化找來無照不合格殯葬業者處理，人員只輕率穿著輕便雨衣，就將遺體從所在縣市殯儀館，運送到隔壁縣市的火化場火化，不僅恐有防疫漏洞，且實際上直到17日下午才在南投集集火化場完成遺體火化，根本未依照《傳染病防治法》需在死亡後24小時內完成火化，已有疏失。

葉彥伯表示，白牌車司機．上周六15日傍晚時去世後，他與衛生局同仁均全程參與，從遺體採集檢體、到完成消毒，裝入兩層屍袋後冰存入殮，全程只花3小時，大家都忙到半夜，絕對依傳染病防治法程序處理。

他強調法令規定遺體要在24小時內完成入殮並火化，用意在於嚴格管控防止病毒傳播，但遺體從完整消毒但包裝入屍袋後就已經沒有傳播風險，在冰存入冰櫃就算是完成入殮程序，之後尊重家屬意願選擇運送遺體業者，合格不合格非衛生單位管轄範圍，但保證沿途不會再有傳播疫病風險。

由於彰化縣內並沒有火化場，所有往生者遺體都得運送到外縣市火化。葉彥伯強調，會有這個謠傳是因為殯葬業者沒有正確了解法令規定，遺體確實沒有在24小時內火化，「但哪個往生者到火化場，不需要慢慢排隊？」

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(中時 )