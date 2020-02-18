新北市政府農業局推動「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用來自全台各地的有機、友善「蔬果格外品」。位在新北市蘆洲區的貓男，除是惜食分享餐廳，店裡還作為流浪貓的中途之家，為他們尋找合適飼主，也協助提供民眾日常養護的建議，歡迎貓奴們來這看主子，嘗用蔬果格外品製作的西班牙烘蛋、嫩煎香草雞腿排更有fu！

貓男店長麻糬。（圖取自新北市農業局官網）

老闆許鐳譯幾年前因緣際會下結識流浪貓救援組織，而積極投入貓咪照顧與流浪貓救援上，時常為了街頭受傷挨餓或被棄養的流浪貓來回奔波，除了希望能搶救更多無辜的小生命，也積極推廣生命教育，鼓勵顧客以領養代替購買。

嫩煎香草雞腿排。（圖取自新北市農業局官網）

除了生命教育，目前也希望將「珍惜食物」及「環境教育」傳遞給店內顧客及身邊的朋友，如鼓勵購買格外品蔬果、分享即期食物、自備外帶餐具等。為何會加入新北市政府農業局的「惜食分享餐廳計畫」，許鐳譯表示，當初因為想買有機、無毒的食材給貓咪們，因而接觸農業局協助農友推廣有機、友善蔬果格外品的「惜食物流平臺」，於是決定加入此計畫，未來也希望邀集志同道合的餐廳，一同為惜食推廣盡一份心力。

新北市農業局長李玟表示，採用有機與友善農法生產的農產品，有時可能會有賣相不好的格外品，因處理較費工，較不被市場接受，常在產銷過程的第一關被剔除，但其實它們的品質及營養與其他蔬果一樣。

店內使用之格外品櫛瓜。（圖取自新北市農業局官網）

為避免食物浪費，因此媒合格外品銷售，是珍惜食物重要的第一步。「惜食分享餐廳計畫」目標就是希望媒合這些格外品到餐廳，除減少食材因規格受限所造成之浪費，初衷也是為幫助農民，不讓農民辛苦白費。

客人於2樓貓房與貓咪互動情形。（圖取自新北市農業局官網）

(中時電子報)