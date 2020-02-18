行政院長蘇貞昌今日拜會時力立院黨團並表示，在我國口罩產量日漸增加下，未來藥局的供量會加倍，孩子的口罩配發會從7天2片增為4片，未來若產量再增加，會更有餘力來提供給民眾。

蘇貞昌今日偕同行政院副院長陳其邁、秘書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka及民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱等人，齊赴立法院時代力量黨團辦公室拜會時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭。

蘇貞昌說，依憲法規定，行政院對立法院負責，行政院也會依照立院所訂時程，在本周五(21號)前提出行政院書面報告，而周五當天就會至立法院做口頭報告並備詢。

蘇貞昌表示，近期中國爆發新冠肺炎事件，台灣在第一線並與中國往來頻繁，曾有專家評估，台灣可能是這波疫情中第二慘的國家，僅次於中國。

蘇貞昌指出，從各項國際疫情數據上，很多國家包括確診病例、死亡人數等等都非常的高，而台灣在國人上下一心努力下，目前我們還是堅守著這一關，沒有讓疫情擴散。

蘇貞昌說，台灣有最優秀的醫護人員，加上我們的人民水準很高，各領域也一起努力，堅守疫情防線。像是口罩廠商配合加開產能，國軍弟兄加入協力，讓我國在短時間內增加60條產線，最快下月初就能達到日產1千萬片的產量。

蘇貞昌表示，在前陣子的險峻情勢下，行政院第一時間就下達口罩限制出口的政令，當時還有人妄加批評，說不該限制、應該要捐給他國等等，而從近期台灣口罩缺貨，民眾要排隊的現象可證，當初政府的決策是對的。現在世界各國也跟進台灣做法。

蘇貞昌指出，未來隨著口罩產量增加，將會先提供給醫療院所、需頻繁出入醫院的特殊疾病患者。而在學校準備開學之際，政府也配發了6百多萬片口罩給各校作為備用，也和小兒科協會合作，未來會到校園宣導戴口罩時機點的公衛教育，至於洗手沖洗、保溫槍等設備，在開學前教育部都會配送到學校。

蘇貞昌也感謝24小時夜以繼日生產口罩的勞工、不計勞苦配送口罩的郵差、在藥局努力分配口罩、維持秩序的藥師。也希望各領域的領導人物、公眾人物，不要做錯誤導引或示範。

蘇貞昌表示，目前第一優先是防疫工作，接下來會再處理紓困案，希望受衝擊的產業，不論是資方勞方，都能夠雨露均霑、立竿見影，待紓困特別條例定案出爐後，會盡速送至立院，之後也會再增訂特別預算，屆時希望各黨可以支持。

蘇貞昌說，未來若疫情得到舒緩，會再就各方議題、輕重緩急，以福國利民的態度，研擬相關法案並送至立法院審議，也請時力黨團指教支持。

(中時 )