龜山易廷口罩工廠日產22萬片口罩。(蔡依珍攝)

龜山易廷口罩工廠日產22萬片口罩。(蔡依珍攝)

龜山易廷口罩工廠日產22萬片口罩。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦18日參觀龜山易廷口罩工廠。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦18日參觀龜山易廷口罩工廠。(蔡依珍攝)

新冠肺炎疫情持續延燒，尤其白牌車司機病逝、開學在即，口罩需求更甚，政府祭出口罩徵用、禁出口因應，並耗資2億增設60條口罩產線提升產量，位於龜山易廷口罩工廠，原日產22萬片口罩，配得的2條產線2月底交機後，日總產能提高到40萬片，18日更將出口禁令前生產的10萬片口罩，轉贈給桃園市政府，為防疫盡一份心力。

易廷口罩工廠成立於2014年，長期專研不織布產品，像是超商熱食提袋、咖啡濾袋等都有生產，擁有各國專利並外銷，其中口罩佔公司營運一半，2條產線可日產15萬片，疫情發生後提高到20萬片，政府配發的2條產線將於2月底交機，預計增加12名人力，全面投入口罩生產，日產能可提高到40萬片。

易廷企業口罩張政雄特別捐贈10萬餘片口罩給桃園市政府，他說這批5萬片成人和5萬400片兒童版防塵口罩，是在政府宣佈出口禁令前就已生產完成，已送達指定地點準備交貨，孰料禁止出口，在徵得原客戶同意後，特別搬回來轉贈給桃園市政府，盡一份心力。

桃園市長鄭文燦18日參觀龜山易廷口罩工廠，感謝員工為防疫不分日夜加班為防疫付出，他表示，疫情發生後易廷口罩工廠即被指定為15家徵用的口罩生產工廠之一，讚員工不論生產、包裝或檢查都很仔細，代表接受口罩後允諾會妥善運用，強調防疫需要高標準，地方、中央一條心，才能戰勝疫情，相信在新機都到位後，3月初預估可將口罩日產能提高到1千萬片。

(中時 )