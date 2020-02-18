一年一度阿里山花季將於3月10日展開，至4月10日截止，為期32天。公路總局今（18）日表示，已經和「林務局嘉義林區管理處、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、嘉義縣政府及客運公司」等單位合作，將於花季期間的例假日進行交通管制，共同規劃「遊客總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施，說明如下：

第一是遊客總量管制。公路總局說，每日遊客總量管制16,000人，其中團客10,000人、住宿遊客2,000人、散客2,000人，加上管制時段外上山民眾2,000人。

第二是預約轉乘服務。公路總局說，針對團客，須到「嘉義林區管理處」的「團體遊客分流入園預約系統」登記預約，再持票證至台18線29k（過五虎寮橋300公尺處）停車購買門票。

至於散客，公路總局說，可在「台18線61K樂野服務區（原八八新舍）」轉乘，民眾可至全省統一、全家及萊爾富便利商店之和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間(61k樂野服務區)，選擇適合之班次預約購票劃位，再按預約時間、地點前往轉乘客運上山。

公路總局說，預約系統將於3月1日(星期日)零時起開放民眾預約劃位，後續亦將視預約人數，彈性增開班次及釋出預約名額。

第三是交通管制措施。公路總局說，管制時段是從「花季開始後連續3週」之「週休2日及清明連假(3月14~15、21~22、28~29、4月2~5日，共計10天)」，嘉義端小型車上午6時至11時、大客車上午6時至12時（預約團客除外）。

至於管制路段，公路總局表示，「嘉義端台18線65.4k湖底處至阿里山森林遊樂區88.2k段」，除持相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，禁行小型車。

第四是公共運輸轉乘服務。為提供民眾更多元的搭車服務，公路總局表示，只要在疏運期間，搭乘公共運輸入園的散客，憑車票可享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票75折的高鐵聯票優惠。而到阿里山可搭乘的客運路線包含「高鐵嘉義站─阿里山」、「臺鐵嘉義站─阿里山」、「台18線61k八八新舍─阿里山」、「臺北轉運站─阿里山」、及「日月潭─阿里山」等5條路線。

因應花季疏運，公路總局說，已督導各客運業者完成疏運整備工作，並為防止及避免COVID-19 ( 新冠肺炎 )疫情籍由客運場站、車輛傳播而擴大流傳，並已依照中央流行疫情指揮中心制定之指引督導客運業者執行相關防疫措施，包含場站、車輛、服務人員、客運業者的防疫措施，將落實候車場站及車輛之清潔消毒工作，駕駛員、服務人員每日值勤前也將量測體溫並配戴口罩。

(工商 )