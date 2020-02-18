行政院長蘇貞昌今天表示，立法院本會期優先法案就是防疫紓困特別條例和特別預算，「現在優先中的優先就是防疫」，防疫就是要先通過防疫特別條例，防疫特別條例通過後，就是防疫的特別預算，現在「萬事莫如防疫急」。

蘇貞昌指出，特別條例雖然說是防疫，其實是就防疫、紓困、甚至是振興，包含面非常廣，未來送進立法院的時候，立委一定會從各方面提供很多指教，相信涵蓋面會很廣。這是現在人民最急的事情，所以先把特別條例、預算處理後，後面當然會繼續進行其他法案。

蘇貞昌說，立法院如何進行，行政院都尊重，會就相關法案視疫情需要，在適當的時候提出。他說，依據憲法，行政院對立法院負責，所以行政院會遵照憲法規定，在2月底前向立法院提出施政報告，時間都是尊重立法院的決定。

蘇貞昌說，這一次的施政報告，因為防疫當頭，所以會在施政報告裡面，就這次的疫情、防疫、紓困及振興措施提出報告，不但會有報告，會整個專門就這個提出報告，這也是應立法院的要求，所以會非常完整。

(工商 )