盧春如（Ruby）17日錄JET節目《命運好好玩》，與外籍另一半育有4歲女兒Tess的她坦言還想再生下一胎，但2017年曾流產，所以傷到子宮，這兩年都在調身體，對於當時流產細節，她不願意多談，「我老公比較在意，那時候我們都很難過，所以實在不想多談。」

Ruby表示自己經期超準，所以小倆口都是跟著排卵期做人，她笑稱自己在這過程中甚至自我催眠，「經常有假性懷孕的狀態，還有吐，甚至驗孕也會驗到自己懷孕，應該是心理影響女性荷爾蒙，不過通常都是自我催眠，最後還是覺得要順其自然。」女兒Tess也很期待迎來弟弟跟妹妹，「她比我期待，有時候想要弟弟，有時想要妹妹，講到就很興奮。」

Ruby笑稱自己竟假性懷孕。（吳維書攝）

新冠肺炎疫情緊張，Ruby表示自己剛好在疫情爆發前，幫小孩買到口罩，所以暫時不到匱乏，但因為女兒就讀的幼稚園是讓常出國父母好算學費的學校，所以她乾脆先不讓女兒去上課，反而送去冬令營才藝班，「她幼稚園的環境，感覺是同學爸媽經常出國，因為我們自己就是啊，所以想說先暫停。」一家三口連原本近日要回加拿大的行程，也因疫情拉警報，又在香港轉機而取消。

(中時 )