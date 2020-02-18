新型冠狀病毒除了會導致肺炎，也有研究指出病毒可能攻擊腸道、肝臟等器官。大陸學者近日在預印本平台medRxiv上傳一篇論文，又提出了「病毒也會攻擊腎臟與睾丸」，恐導致男性不孕與睾丸腫瘤。

大陸《澎湃新聞》報導，南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌等研究人員表示，這項新研究指向了兩個新的靶點：新冠病毒可能通過與泌尿系統細胞的ACE2陽性細胞結合，損傷到病人的腎臟和睾丸。

新冠病毒以肺部的蛋白質ACE2，當作進入人體的大門，研究團隊發現，ACE2在腎臟、尤其是腎小管細胞中能高度表達。出乎意料的是，ACE2在睾丸中的蛋白質和mRNA表達幾乎是人體內最高的，包括間質細胞和輸精管細胞。

研究團隊表示，腎小管細胞損傷會導致腎小管萎縮，加重腎間質纖維化、間質炎性細胞浸潤等症狀。

論文提到，在某些情況下，病毒引起的睾丸損傷可能導致男性不孕與睾丸腫瘤。此前研究表明，HIV、乙肝、腮腺炎等病毒可以進入睾丸細胞，SARS患者也曾出現並發睾丸炎，影響生精功能。論文尚未在正式期刊上發表。

(中時電子報)